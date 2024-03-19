Миронов предложил Путину присудить госнаграду Гладкову
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Лидер эсэров Сергей Миронов выдвинул предложение президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность присуждения государственной награды губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости.
Сообщается, что соответствующее предложение Миронов выдвинул в ходе состоявшейся накануне встречи лидеров фракций Государственной Думы с президентом. Он указал на то, что последние выборы президента проходили в беспрецедентных условиях – Запад оказывал давление на РФ, а киевский режим пытался военно вмешаться во внутренние дела страны.
Миронов отметил, что таким образом враги государства хотели запугать российских граждан, но им этого не удалось. В связи с этим он предложил президенту рассмотреть вопрос о присуждении губернатору пограничной Белгородской области Вячеславу Гладкову государственной награды.