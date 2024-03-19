Миронов предложил Путину присудить госнаграду Гладкову

Сообщается, что соответствующее предложение Миронов выдвинул в ходе состоявшейся накануне встречи лидеров фракций Государственной Думы с президентом. Он указал на то, что последние выборы президента проходили в беспрецедентных условиях – Запад оказывал давление на РФ, а киевский режим пытался военно вмешаться во внутренние дела страны.

Миронов отметил, что таким образом враги государства хотели запугать российских граждан, но им этого не удалось. В связи с этим он предложил президенту рассмотреть вопрос о присуждении губернатору пограничной Белгородской области Вячеславу Гладкову государственной награды.