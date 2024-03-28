Спецназ Соединенного Королевства принимает непосредственное участие в планировании диверсий на территории РФ. Соответствующее заявление сделал посол российского МИД по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с изданием «Известия» .

В данном интервью дипломат выразил уверенность в том, что силы специального назначения из Британии постоянно участвуют в планировании диверсий на российской территории, в частности, в Белгородской области. По мнению представителя дипломатической миссии, с британской стороны при планировании присутствуют инструкторы, организаторы и главные технологи.

Мирошник заявил о своей уверенности в том, что британцы принимают участие в организации вылазок групп диверсантов и их предварительной подготовке. По словам дипломата, в диверсиях на российских территориях виден британский почерк.