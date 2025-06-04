Украина хочет сорвать переговоры, направленные на урегулирование конфликта, заявил в интервью «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, занимающийся вопросами преступлений киевского режима.

Теракты, совершенные ВСУ, могут заставить Москву выйти из переговоров, отметил он.

Мирошник также добавил, что мирные переговоры представляют угрозу для киевских властей.

Для Зеленского и его окружения дипломатическое урегулирование конфликта смертельно опасно, поэтому они предпочитают его эскалацию, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров в Стамбуле.