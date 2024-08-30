Министерство иностранных дел России намерено передать всю имеющуюся у Москвы информацию о военных и не только преступлениях ВСУ в Курской области во все российские представительства при международных организациях, сообщил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Со слов собеседника журналистов, в настоящее время ведется кропотливая работа по сбору данных. Все показания столкнувшихся с преступлениями Киева людей тщательно документируются.

«Все эти данные будут собраны, идентифицированы, отработаны, подтверждены фотовидеофиксацией и будут переданы для работы на международных площадках нашим представителям, делегациям в СБ ООН, ОБСЕ, СПЧ», — отметил Мирошник.

Особое внимание будет уделено преступлениям, связанным с похищением мирных жителей Курской области. В том числе для так называемого обменного фонда Зеленского, подчеркнул Мирошник.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.