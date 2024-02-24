Коллективный Запад надеялся на то, что РФ не станет защищать Донбасс, и Киеву удастся раздавить ослушавшуюся республику. Об этом заявил посол российского МИД по особым поручениям и преступлениям киевского режима Родион Мирошник, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Российский посол рассказал, что ситуация в Донбассе 2 года назад уже шла к реализации «ближневосточного сценария» – киевский режим надеялся, что имея многократное превосходство сможет раздавить непокорный Донбасс.

Он также добавил, что вторжение боевиков Киева в Донбасс 17 февраля никого бы не удивила. По его словам, коллективный Запад не стал бы реагировать на горы трупов, которые последовали бы за данным вторжением. Они надеялись на то, что РФ не защитит Донбасса и помолчит, у них это зовется «хорватским сценарием», заявил Мирошник.

Тем не менее страна отреагировала по другому, отметил посол. РФ признала Республики Донбасса и подписала с ними договор о дружбе, а 3 дня спустя была начата российская СВО для спасения жителей Донбасса, напомнил он. В то же время, Запад продолжает продвигать идею немотивированной агрессии со стороны РФ, указал посол.