Мировой судья оштрафовал Google на четыре миллиарда рублей

«Мировой судья оштрафовал Google за неуплату ранее назначенного службой штрафа в двойном размере», – говорится в заявлении ФАС.

В феврале 2022 года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении Google LLC. Оно касалось правил удаления и блокировок аккаунтов российских пользователей и контента на видеохостинге YouTube. Ведомство установило, что правила платформы являются необъективными, непрозрачными, а также непредсказуемыми.

ФАС признала Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостингов. На американскую компанию был наложен оборотный штраф в размере два миллиарда рублей.

С начала специальной военной операции YouTube начал блокировать каналы известных российских блогеров, которые посвятили контент СВО. Так с видеохостинга пропали каналы блогера и военного аналитика Юрия Подоляки, блогера и автора фильма о Донбассе Стаса Васильева, Дмитрия Пучкова, а также ряд каналов государственных ведомств и телеканалов.

В мае ТАСС со ссылкой на финансовый отчет дочерней компании американской корпорации Google – ООО «Гугл», сообщил, что в 2022 году ее выручка в РФ составила 24,2 миллиарда рублей, что на 82% меньше, чем компания заработала в 2021 году.