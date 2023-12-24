Миршаймер: ФРГ и Британия даже вместе не справятся с Россией

Немецкая и британская армии находятся в печальном состоянии и не смогут справиться с армией РФ в случае вооруженного конфликта, даже если объединятся. Соответствующее заявление сделал политолог Джон Миршаймер в интервью с Judging Freedom , опубликованном на видеохостинге YouTube.

В ходе беседы, профессор заявил, что сама мысль о том, что британские и немецкие ВС могли бы вместе противостоять РФ – несерьезна на данный момент. Он заявил, что ВС РФ только наращивает свои возможности, а солдаты в рядах российской армии обучены и хорошо вооружены.

С другой же стороны, ФРГ и Соединенные Королевство практически полностью истратили свое вооружение, поставляя его на Украину, подчеркнул политолог. Миршаймер добавил, что ВС Великобритании сейчас отличается очень малой численностью – он указал на то, что в ней меньше солдат, чем в ходе войны за независимость США в 18-м веке.