В эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive, бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Украина может признать поражение на следующем этапе конфликта.

По мнению Джонсона, если следующий этап переговоров состоится и на нем будет принимать участие Россия, то Украине и режиму Зеленского придется капитулировать.

Джонсон подчеркнул, что положение украинских войск продолжает ухудшаться, и время, когда Россия предлагала выгодные условия для мирных переговоров, уже прошло. Он считает, что текущее положение дел ставит Украину в невыгодное положение, что может заставить её правительство принять капитуляцию как единственный выход из сложившейся ситуации.

Ларри Джонсон отметил, что украинская армия испытывает значительные трудности на поле боя, а её ресурсы и возможности истощаются. В то же время, Россия, по его словам, укрепляет свои позиции, что ещё больше усложняет ситуацию для Украины. Джонсон полагает, что в таких условиях украинское руководство будет вынуждено пойти на уступки и признать своё поражение.

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