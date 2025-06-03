Мишустин иронично отреагировал на попытку Дюкова уйти от ответа по проекту «Газпром нефти»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обрушился с критикой на руководство «Газпром нефти», в частности — на председателя правления компании Александра Дюкова из-за его ответа на вопрос о приоритетах предприятия. Свою оценку глава кабмина дал во время пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Российский премьер обратил внимание на снижение активности индустриального центра компетенций «Газпром нефти», который занимается проектами в сфере цифровых решений и разработкой отечественных технологий, отметив, что такая тенденция вызывает опасения.

Ранее «Газпром нефть» занималась разработкой инфраструктурных решений для вечной мерзлоты, однако этот проект не был включен в список общественно значимых.

В ответ на критику Дюков заявил, что компания сосредоточена на внедрении цифровых двойников и современных технологических решений для повышения эффективности производства. Он отметил, что создание цифровых решений имеет стратегическую необходимость и помогает отрасли перейти на отечественные программные продукты.

Мишустин же иронично заметил, что обычно чиновники отвечают так же.

«Просто другие проекты более важны, верно? Такой ответ?» — уточнил премьер-министр.

Глава правления подтвердил, что речь идет обо всех проектах.

«Александр Валерьевич, так чиновники обычно отвечают. Не обижайтесь», — сказал Мишустин с улыбкой.

Созданные по поручению правительства летом 2022 года индустриальные центры компетенций должны обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики.

«Газпром нефть» под руководством Дюкова формирует индустриальный ландшафт по всей цепочке создания стоимости в нефтегазовой отрасли. К 2028 году планируется добиться 100% использования отечественного программного обеспечения (ПО) в нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обновленный перечень животных, содержание которых в домашних условиях в России запрещено.