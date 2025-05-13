В России запретили содержать слонов и бегемотов в качестве домашних питомцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обновленный перечень животных, содержание которых в домашних условиях в России запрещено, передает ТАСС. Новый документ включает 121 вид животного, признанного опасным или неподходящим для содержания в частных хозяйствах.

Согласно утвержденному перечню, гражданам запрещается держать в домашних условиях определенные виды змей, таких как кобры, мамбы, тайпаны, питоны, а также ядовитых ящериц — ядовозуба и комодского варана. В списке также находятся каймановые черепахи с панцирем более 30 см и все виды крокодилов.

Крупные млекопитающие, входящие в перечень, включают львов, ягуаров, гиен, слонов, носорогов, бегемотов, а также различных приматов и дикобразов. В список также попали волки, лисы и медведи.

Закон запрещает содержание водных животных, таких как тюлени, моржи, ламантины, китообразные, скаты, мурены, электрические угри, а также крупные акулы и морские окуни длиной более 1,5 м.

Также под запретом — некоторые виды птиц и земноводных. В этот список включены страусы, пеликаны, фламинго, пингвины, совы, журавли. В перечень попали и ядовитые пауки, такие как черная вдова, а также скорпионы и определенные виды древесных лягушек.

Важно отметить, что запрет не распространяется на животных, которые содержатся в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.

Новое правило начнет действовать с 1 сентября 2025 года и будет сохраняться в течение шести лет. Обновление перечня осуществлено в рамках закона об ответственном обращении с животными, принятого в 2018 году, с целью повысить уровень защиты животных и обеспечить безопасность граждан.

Ранее сообщалось, что в России в дикую природу выпустили двух реабилитированных амурских тигров.