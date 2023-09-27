Мишустин поручил отследить соблюдение прав потребителей маркетплейсами

На необходимость ответственного регулирования работы маркетплейсов в целях защиты прав граждан Мишустин обратил внимание на встрече с руководителем Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максимом Шаскольским в среду, 27 сентября.

По словам Мишустина, цифровые платформы играют большую роль в экономике государства. Слова премьер-министра России приводят РИА Новости.

«Это перспективное направление, в основе которого именно инновационные решения, которые предприниматели наши так или иначе внедряют непосредственно в повседневную жизнь. Их применение не только удобно и комфортно, но и сулит для потребителя серьезную финансовую выгоду», – сказал Мишустин.

Он напомнил, что в сентябре в законную силу вступил антимонопольный пакет, который вводит определенные ограничения в отношении маркетплейсов и агрегаторов. Как отметил в ходе встречи с премьер-министром РФ Шаскольский, новые антимонопольные правила отражены в законе о защите конкуренции. Если цифровые платформы не соблюдают запреты злоупотребление доминирующим положением, то в отношении них будут применяться соответствующие меры антимонопольного реагирования.

Ранее стало известно, что маркетплейс Ozon запускает продажу автомобилей, однако сейчас эта функция доступна только в Москве и Московской области. Покупатель может оформить покупку онлайн и сразу же оплатить ее.