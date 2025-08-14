Мишустин прилетел в Киргизию на важные переговоры

Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Встреча пройдет 14-15 августа в курортном городе. В эти дни Мишустин проведет переговоры с руководством республики.

У трапа самолета российского премьера тепло встретил председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев. На воздушном судне, на котором прилетел Мишустин, крупными буквами написано слово «РОССИЯ» и во всю длину красуется флаг РФ.

Ранее Aurus президента России Владимира Путина доставили на Аляску по воздуху с соблюдением строжайших мер безопасности.