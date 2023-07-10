Мишустин призвал увеличить производство гражданских беспилотников

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал увеличить производство гражданских беспилотных летательных аппаратов. Он считает, что изготовление беспилотников станет драйвером для роста экономики страны.

10 июля Мишустин принял участие в пленарной сессии выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Слова премьер-министра приводят РИА Новости.

«Другое направление – гражданские беспилотные авиационные системы. Они могут стать драйвером роста для многих секторов экономики и различных сфер услуг. Необходимо развивать их производство, включая компоненты, комплектующие изделия и агрегаты», – отметил Мишустин.

Он также добавил, что в ближайшее время будет запущен национальной проект, посвященный этому вопросу.

В марте СМИ сообщили о том, что правительство России формирует государственный заказ на гражданские беспилотники до 2030 года. Такие меры связаны с возросшим на БПЛА спросом, в том числе для нужны разных служб и компаний. Сформировать госзаказ кабмину поручил в декабре 2022 года президент России Владимир Путин.