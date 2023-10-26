Мишустин рассказал о хороших экономических показателях СНГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что экономическая система Содружества Независимых Государств (СНГ) показывает хорошие результаты несмотря на то, что ей пророчили крах.

Об этом глава правительства сообщил на заседании совета глав правительств СНГ и заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в Бишкеке 26 октября. Слова Мишустина приводят РИА Новости.

«У нашей Организации хорошие экономические показатели. С января по июль текущего года промышленное производство в СНГ увеличилось более чем на 2,5%. Инвестиции в основной капитал прибавили 8%, грузоперевозки – 6,6%», – подчеркнул Мишустин.

По его словам, рост ВВП стран, входящих в СНГ, составил в первом полугодии 2,2%. Он в очередной раз отметил, что «недоброжелатели» пророчили провал экономике союза, и их ожидания не оправдались.

СНГ было организовано 8 декабря 1991 года руководителями России, Белоруссии и Украины. В союз входят страны, ранее входившие в состав СССР. На данный момент членами Содружества являются Азербайджан, Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Украина полностью отказалась от участия в союзе в 2018 году. Ранее власти Молдавии разорвали несколько соглашений, заключенных в рамках СНГ.