Мишустин сообщил, что Россия готова увеличить поставки продуктов в Катар

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о готовности РФ увеличить поставки продуктов в Катар. Об этом он заявил во процессе переговоров с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Кроме того, Мишустин сообщил, что Россия в прошлом году значительно нарастила экспорт продукции на катарский рынок. РФ стала поставщиков продовольственных и сельскохозяйственных товаров. По словам премьер-министра России, поставки в Катар выросли больше чем на 50%. Мишустина цитируют РИА Новости.

«Наши отечественные производители готовы увеличивать поставки за счет экологически чистого продовольствия, прежде всего – халяльной продукции», – отметил Мишустин.

Отдельно премьер-министр РФ отметил товарооборот между странами. Так, по его информации, за период с января по апрель 2023 года товарооборот составил 1,5 миллиарда рублей. По словам Мишустина, эти показатели еще не соответствуют большому экономическому потенциалу государств.

Также Мишустин поставил задачу обеспечить комфортные условия для предприятий и компаний из Катара для работы на российском рынке и наоборот.