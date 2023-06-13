Мишустин заявил, что Россия ценит дружеские отношения с евразийскими странами

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал поддерживать и ценить дружеские отношения с евразийскими государствами. Он заявил, что Россия вместе с ними способна выдержать любые вызовы.

Во вторник, 13 июня, премьер-министр выступил на совещании в кабмине. Слова Мишустина цитирует РИА Новости.

«Мы ценим те добрые отношения, которые связывают Россию с нашими евразийскими соседями, со всеми дружественными странами. Нужно их всячески поддерживать», – сказал Мишустин.

В марте 2022 года Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц. В этот список вошли страны ЕС, США, Япония, Республика Корея, Канада. Подразумевается, что власти РФ рассматривают страны, не вошедшие в этот перечень, как дружественные и нейтральные.

Наиболее дружественные отношения у России сложились с Белоруссией и Китаем. Также дипломатические отношения поддерживаются с Индией, Ираном и Северной Кореей.