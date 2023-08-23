Мишустин заявил, что российские компании адаптировались к новым условиям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российским компаниям удалось адаптироваться к новым условиям, которые возникли из-за беспрецедентных санкций со стороны Запада.

Об этом Мишустин рассказал на заседании правительстве в среду, 23 августа. Его слова приводят РИА Новости.

«Несмотря на все трудности, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, в том числе благодаря своевременно принятым решениям, мерам поддержки, и сегодня они достаточно активно наращивают, в том числе, темпы выпуска продукции», – сообщил Мишустин.

Премьер-министр в подтверждение своих слов привел цифры. Так, Мишустин отметил, что в первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился больше чем на 6%. Он подчеркнул, что по итогам года ожидается попадание в «зеленую зону» направлений, где произошел наибольший спад. Так, например, рост в отрасли автотранспортных средств может, по предварительным данным, составить около 2%.

После начала СВО России на Украине страны Запада, в том числе Европейского союза и США, ввели против РФ беспрецедентные санкции. Президент Владимир Путин ни раз заявлял, что Россия может справиться со всеми ограничениями. Глава государства заявил, что страна продолжит развиваться в сложившихся обстоятельствах, а люди сейчас «как никогда консолидированы».

Специальная военная операции на Украине длится с 24 февраля 2022 года. К главным ее целям президент РФ отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.