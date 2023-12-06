Мишустин заявил, что Запад не сменит свою риторику в отношении России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рассчитывать на смену антироссийского курса в западных государствах не стоит. Глава правительства отметил, что РФ с такими давлением справится.

Об этом Мишустин заявил на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий». Его слова приводят РИА Новости.

«Но расслабляться, конечно, рано. Рассчитывать, что, я бы сказал, западные державы возьмут себя в руки и сменят антироссийский курс, – не приходится», – сказал Мишустин.

С начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада начали беспрецедентное давление на Россию. Западные государства продолжают вводить санкции в отношении Москвы. Как неоднократно отмечал президент страны Владимир Путин, Россия справится со всем давлением.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. К ее главным целям Путин отнес демилитаризацию, денацификацию Украины, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ.