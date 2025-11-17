«Приняты судьбоносные решения»: Макрон обозначил дату завершения конфликта на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает на достижение мира на Украине до 2027 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Эммануэль Макрон высказал уверенность в том, что полномасштабные боевые действия на Украине уложатся в обозначенные им временные рамки. Свое мнение французский лидер высказал в ходе переговоров с президентом Украины, которые прошли в Елисейском дворце.

Эта оценка отличается от прогноза Международного валютного фонда, который в своих документах ориентируется на завершение конфликта уже в 2026 году. Заявление Макрона прозвучало на фоне активизации западной военной поддержки Киева. Подобный оптимизм может быть связан с планами союзников по наращиванию производства вооружений и подготовки украинских военных, которые, по мнению западных стран, должны изменить баланс сил на фронте в среднесрочной перспективе. В Елисейском дворце пока не раскрыли конкретных расчетов, стоящих за прогнозом президента.

