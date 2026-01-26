Митрополит РПЦ Кирилл призвал бороться с Зеленским молитвой, как с сатанизмом

Митрополит Ставропольский Кирилл на встрече с военными в Москве заявил, что одного современного оружия против Владимира Зеленского недостаточно — бороться с ним, как с проявлением сатанизма*, необходимо силой молитвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами митрополит Кирилл (Покровский) на встрече с военным духовенством и силовиками предложил взглянуть на фигуру Владимира Зеленского не просто как на политического противника, а как на духовную угрозу.

Выступая в Центральном Доме Российской армии в рамках Международных Рождественских чтений, священнослужитель подчеркнул, что даже самое совершенное оружие имеет свои пределы, когда речь идет о борьбе с глубинным злом. Назвав украинского лидера «сатанистом»*, митрополит заявил, что подобные явления невозможно искоренить исключительно военными методами — здесь требуется вмешательство высших сил. По его мнению, против такого врага необходима «сила Божия» и усиленная молитва, которая должна стать духовным дополнением к арсеналу российской армии.

Заявление прозвучало перед представителями Минобороны и Росгвардии, собравшимися в Москве обсудить вопросы нравственности и вызовы времени. Тема духовного противостояния «сатанизму»* становится одной из ключевых в риторике церковных иерархов, связывающих военные действия с защитой традиционных и религиозных ценностей.

*-движение признано в РФ экстремистским и запрещено

