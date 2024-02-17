Мизулина заявила, что ее радуют мемы о себе

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, как относится к мемам о себе. Она отметила, что обожает разные шуточные видео и картинки про себя. Об этом Мизулина рассказала на встрече со студентами Самарского университета. Ее слова приводят РИА Новости.

«Всем весело, все смотрят, а потом все приходят ко мне и у меня остаются, на моих ресурсах», — отметила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что те, кто создает про нее мемы в надеждах посеять негатив, недооценивают «этот эффект».

Также, как отметила Мизулина, она очень любит юмор.

Екатерине Мизулиной 39 лет. Она является членом Общественной палаты РФ. Мать Екатерины — сенатор Елена Мизулина.

В запрещенной соцсети Instagram* регулярно появляются шуточные видеоролики с Мизулиной. Часто их распространяют несовершеннолетние.

Ранее мы сообщали, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отвод войск ВСУ от Авдеевки.

*компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана на территории РФ экстремистской и запрещена