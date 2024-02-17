Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала вывод ВСУ из Авдеевки. Она отметила, что украинское правительство пошло на такой шаг не для сохранения жизней своих солдат. Об этом Захарова написала в своих соцсетях.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о решении вывести бойцов украинской армии из Авдеевки. Позднее эти меры прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что ВСУ могли попасть в окружение, поэтому этот шаг является логичным.

«Нет, не поэтому. А потому что ЗеПрезидент с бандой умеют «воевать» только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что другие причины для киевского режима не имеют значения.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости сообщил, что ВСУ покидают свои позиции в Авдеевке в хаосе, бросая раненых и спасаясь бегством. Он также призвал дождаться официального подтверждения от Министерства обороны РФ о том, что российская армия взяла под контроль этот населенный пункт.

Эксперты отмечают, что Авдеевка имеет важное значение в украинском конфликте. Город расположен в 13-ти километрах от Донецка. Такое расстояние позволяло ВСУ обстреливать столицу ДНР натовскими снарядами, что приводило к жертвам среди мирного населения. Кроме того, взятие Авдеевки позволит российским бойцам продвигаться дальше, освобождая подконтрольные ВСУ территории ДНР.

Ранее мы сообщали, что советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Авдеевку оперативно значимым для ВСУ населенным пунктом.