Мизулина заявила, что на рэпера Kizaru завели административное дело

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что на российского рэпера Олега Нечипоренко, известного как Kizaru, завели административное дело на предмет пропаганды наркотических веществ.

По ее словам, проверку в отношении артиста проводит главк МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Информацией директор ЛБИ поделилась в своих соцсетях.

«МВД сообщило о проведении проверки в отношении рэпера Kizaru (Нечипоренко О.В.) на предмет пропаганды наркотиков. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июня возбуждено соответствующее дело об административном правонарушении», – написала Мизулина, приложив к своему сообщению скриншот ответа от правоохранительных органов.

По информации полиции, административное дело на рэпера заведено по статье 6.13. КоАП РФ. По ней лицо обвиняется в пропаганде или незаконной рекламе наркотических или психотропных веществ, растений или прекурсоров. По этой статье предусматривается штраф от четырех тысяч рублей с конфискацией продукции.

Kizaru раньше жил в Санкт-Петербурге. В 2014 году его арестовали по обвинению в торговле наркотиками. После этого Нечипоренко переехал в Барселону. Россиянин находится в базе данных Интерпола. Его дважды на этом основании задерживали в Европе. В 2016 году он отбывал наказание в тюрьме в Испании, в 2022-м году – провел четыре месяца в немецкой тюрьме.