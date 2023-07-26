Мятежники продолжают удерживать в заложниках президента Нигера и не хотят его отпускать

Ситуация в Нигере стала критической, поскольку мятежники, принадлежащие к президентской гвардии, захватили дворец в столице Ниамее и удерживают президента Мохамеда Базума внутри.

По информации информационного агентства AFP, президенту отказали в освобождении, что привело к напряженности в стране.

В ответ на ситуацию, вооруженные силы Нигера выдвинули мятежникам ультиматум с требованием освободить президента и вернуть контроль над дворцом. Однако, по информации СМИ, мятежники отказались выполнять данные требования.

Точные мотивы мятежа и требования мятежников пока не ясны.