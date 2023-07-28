Мятежники в Нигере выступили с призывом соблюдать спокойствие

Нигерские мятежники выступили с обращением к населению, где призвали их соблюдать спокойствие. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на агентство AFP .

Возглавивший мятеж полковник Амаду Абдраман выступил с призывом к спокойствию и попросил жителей Нигера воздержаться от вандализма и разрушения казенного и частного имущества.

Он также выразил осуждение в сторону насилия на манифестациях в столице Нигера. В Ниамее прошло уже несколько митингов, некоторые были за мятеж, некоторые против него. Между участниками манифестаций произошло несколько столкновений.

Накануне сообщалось, что президент государства Бенин Патрис Талон не посещал Нигер для посредничества между мятежниками и президентом Мохаммедом Базумом.

Нигерский президент Базума и его супруга были задержаны собственной охраной.