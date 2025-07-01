Мятежный Лос-Анджелес: Трамп подал в суд на власти города-убежища

Администрация президента США Дональда Трампа подала в суд на власти Лос-Анджелеса за то, что они препятствуют реализации мер, направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией.

Дело в том, что администрация Лос-Анджелеса проводила «политику города-убежища», предполагающую введение запрета на использование средств города для реализации иммиграционной политики Трампа, сообщает РИА Новости.

Из судебного иска следует, что во время беспорядков в Лос-Анджелесе представители местного городского совета призывали полицию не оказывать содействия ICE, а мэр города Карен Басс обвинила в беспорядках представителей этого федерального ведомства.

7 июня в центре Лос-Анджелеса прошел масштабный рейд ICE, в ходе которого было выявлено большое число нелегалов. На следующий день Белый дом ввел в город бойцов нацгвардии.

Позднее власти округа Лос-Анджелес заявили, что этот шаг не был с ними согласован. Ньюс подал иск против Трампа, Пентагона и министра обороны Пита Хегсетта за нарушение федерального законодательства и Конституции.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о «спасении» Лос-Анджелеса.