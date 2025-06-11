Трамп заявил о «спасении» Лос-Анджелеса

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не он, то Лос-Анджелес сгорел бы дотла в связи с беспорядками на улицах города, вспыхнувшими из-за его миграционной политики.

Также американский лидер сказал, что граждан США будут привлекать к ответственности за сожжение флага своей страны. Нарушителям грозит тюремное заключение сроком на один год.

Такое заявление Трамп сделал в ходе выступления перед военными и ветеранами на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина.

Ранее сообщалось о том, что в Лос-Анджелесе проходят массовые протесты, вызванные жесткими иммиграционными рейдами. Демонстрации быстро переросли в насильственные столкновения с полицией и Национальной гвардией, которую президент США Дональд Трамп ввел в город без согласия властей штата Калифорния.