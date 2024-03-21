МККК: обмен телами погибших в ходе СВО обрел регулярный характер

РФ и Украина на регулярной основе проводят обмен телами погибших военнослужащих на фронте при участии Международного комитета Красного Креста. Соответствующее заявление сделал эксперт при бюро Центрального агентства по розыску Карлос Вильялобос в беседе с информационным агентством РИА Новости .

По словам эксперта, обмен телами погибших солдат, погибших в распоряжение сторон стал намного более регулярным. Он подчеркнул, что Красный Крест поспособствовал подобным обменам и множество раз выступал наблюдателем в данных процессах.

Вильялобос также заявил, что сотрудники комитета уже присутствовали в процессе обмена телами и могут поддерживать власти в ходе укрепления медико-правовой системы и имеющихся механизмов поиска и идентификации тел военнослужащих.

Ранее обозреватель журнала National Interest призвал Киев как можно скорее вступить в переговоры с Москвой.