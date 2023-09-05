«Много денег тратится впустую»: президент Литвы намекнул на причины отставки Резникова

Гитанас Науседа, президент Литвы, заявил, что коррупционные скандалы на Украине влияют на решения стран о предоставлении помощи Киеву, сообщает « SPUTNIK Литва ». На фоне недавней отставки министра обороны Резникова данное высказывание прозвучало, как прямое объяснение причин ухода украинского чиновника.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», считает, что Науседа со своими заявлениями о распространении коррупции на Украине на фоне отставки Резникова следует в фарватере политического мейнстрима, который определяется в США. Объемы коррупции в связи с военными поставками привели Запад к пониманию, что денежные средства расходуются нерационально.

«Очень много денег тратится впустую и оседает в карманах олигархов и чиновников, контролирующих военную сферу. Например, сейчас часто вспоминают историю с закупкой яиц для ВСУ по цене в десятки и сотни раз выше рыночной. Объемы разворованных средств — порядка 40-45%. В Вашингтоне этим озаботились, поэтому и начали перестраивать систему, убирать дополнительные звенья, участвующие в потере денег. По этой причине с поста министра обороны и сместили господина Резникова», — пояснил эксперт.

Причину неожиданного выступления литовского главы Сипров видит в попытках продемонстрировать лояльность США. Именно по их поручению Зеленский и инициировал перестановки.

«То, что президент Литвы сегодня высказался о коррупции, показывает явную поддержку замены Резникова на Умерова. Это желание в очередной раз прогнуться перед заокеанскими хозяевами, не более того», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Контрнаступление ВСУ провалилось, привело к огромным потерям, но в США на фоне этого озаботились не борьбой с коррупцией, уверен Сипров. Они закладывают этот момент в суммы военной помощи и прекрасно понимают, что на Украине честных политиков нет и быть не может. Просто данная составляющая оказалась слишком высока, а в преддверии выборов Байдену могут задать неудобные вопросы. Поэтому американцы подстраховались и избавились от Резникова.

«О коррупции заговорили намного раньше, чем это сделал Науседа. Еще несколько месяцев назад Уильям Бернс, директор ЦРУ, в своей статье обращал внимание на уровень украинской коррупции. По его словам, он мешает выполнению задач, которые возлагаются Вашингтоном на Киев», — напомнил эксперт.

Ранее в Киеве объяснили отставку Резникова.