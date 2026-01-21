«Многодетных отправили в болото, а чиновники взяли землю»: в Ивановской области вскрылась громкая схема
«Ъ»: в Ивановской области чиновники присвоили земельные участки для многодетных
Фото: [Дача в Подмосковье осенью/Медиасток.рф]
В Ивановской области вскрылись массовые нарушения при распределении земли для многодетных семей, пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что вместо законных очередников земельные участки получили чиновники разного уровня, в то время как самих многодетных родителей отправляли осваивать непригодные земли — леса и болота.
Прокуратура, выявив эти нарушения, намерена через суд отобрать недвижимость у тех, кто получил ее незаконно. Управление МВД России по региону возбудило уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
По данным издания, фигурантами дела стали должностные лица территориального управления социальной защиты населения. По версии следствия, они направляли уведомления о предоставлении земельных участков другим чиновникам, оформляя документы так, будто земля выделяется многодетным семьям.
В числе получивших участки, которые располагались недалеко от областного центра и были обеспечены инфраструктурой, оказались действующий судья, бывший сотрудник местного управления СК России, супруга одного из руководителей области и другие лица.
Уточняется, что чиновники рассчитывали, что такой «подарок» обеспечит им лояльность при рассмотрении возможных административных дел.
В результате махинаций были нарушены права 141 многодетного родителя, стоявшего в очереди на землю. Сейчас решается вопрос о возврате этих земель муниципалитетам, чтобы впоследствии предоставить их настоящим очередникам — многодетным семьям.
Ранее сообщалось, что псковский чиновник с издевкой ответил бедному сельскому учителю.