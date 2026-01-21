«А ты больше работай»: псковский чиновник с издевкой ответил бедному сельскому учителю

Учитель физики сельской школы в Псковской области Артем Лапин обратился с жалобой на низкий уровень заработной платы. Во время прямой линии с губернатором педагог сообщил, что его месячный доход составляет около 14 тысяч рублей, сообщает Life.ru .

Глава Печорского округа Валерий Зайцев направил Лапину официальный ответ. В письме чиновник отметил, что нарушений в начислении оклада не выявлено. Он сообщил, что в декабре 2025 года учитель получил премию по итогам года в размере 35 тысяч рублей. Зайцев предложил педагогу увеличить размер заработной платы за счет выполнения дополнительной учебной нагрузки.

Артем Лапин раскритиковал данный ответ, назвав его формальной отпиской и посчитал за издевку Он заявил, что предложение увеличить нагрузку является безответственным на фоне сложного финансового положения, включающего расходы на отопление дома и содержание автомобиля.

