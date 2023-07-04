Многополярный мир: как лидеры стран ШОС будут противостоять коллективному Западу

Прошло открытие саммита лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем также принимает участие президент России Владимир Путин.

Как отметил адвокат, правозащитник и политический обозреватель Константин Ерохин, в сложившейся ситуации количество межгосударственных образований, в которых участвует Россия, по понятным причинам сократилось. В связи с этим решения ШОС сейчас могут играть важную роль для государства и геополитических процессов, в которых оно участвует.

«На открытии заседания председатель саммита — премьер-министр Индии, по прогнозам будущий лидер мира по росту ВВП — Нарендра Моди указал, что ШОС может стать важным голосом реформирования глобальных институтов», — пояснил специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, уточнил Ерохин, скорее всего на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с созданием многополярного мира как условной оппозиции США и ее партнерам.

«Уже сейчас в ШОС ассоциирован Иран, что, конечно, сразу противопоставляет саммит коллективному Западу. Это значит, что часть вопросов будет посвящена интеграции страны», — добавил Ерохин.

Также, уточнил специалист, на саммите поднимут классические темы, связанные с переходом на национальные валюты и увеличением товарообмена. Соответственно, для России этот вопрос является одним из определяющих. Рассмотрят и важность поставок энергоресурсов РФ в другие страны в санкционный период.

Ранее мы сообщали о том, что Иран стал полноценным членом ШОС.