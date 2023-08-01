Мобильное приложение «Тинькофф банка» исчезло из Google Play

Мобильное приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play. При поиске приложения пользователи не могут найти его. С этим клиенты столкнулись во вторник, 1 августа.

При этом другие приложение финансовой организации доступны. Так, например, еще можно скачать приложения брокера «Тинькофф инвестиции» и оператора «Тинькофф мобайл».

В марте 2023 года приложение «Тинькофф банка» пропало из App Store – сервиса компании Apple. Оттуда пропали и другие приложения финансовой организации после того, как она попала под ограничения в рамках 10-го пакета санкций Евросоюза, а также Великобритании. Позже в отношении «Тинькофф банка» ввели санкции Канада и США.

В марте также из Google Play пропали приложения других банков – «Приморье», «Зенит», «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Ланта-Банк».

20 июля стало известно, что Великобритания сняла санкции с основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова. В конце апреля 2022 года основной акционер банка сменился – 35% группы у предпринимателя выкупил «Интеррос» российского бизнесмена Владимира Потанина.

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада начали вводить беспрецедентные санкции в отношении России. В ограничительные списки попадают российские компании и физические лица. В их числе – президент Владимир Путин.