Последняя надежда украинского президента Владимира Зеленского в виде американских истребителей F-16 не сможет изменить положение украинских ВС на поле боя из-за того, что авиацию негде разместить и некому пилотировать. Об этом сообщил портал Modern Diplomacy .

Авторы напомнили, что Киев хочет получить от 100 до 150 экземпляров американских самолетов, но ему их негде размещать. Более того, ими будет некому управлять, так как на Украине слишком мало пилотов, которые бы имели соответствующую квалификацию.

На портале заявили, что поставка F-16 не сможет изменить положение украинских ВС на поле боя, ведь их сложно обслуживать, и они не смогут конкурировать с российской авиацией и ПВО.

Авторы также отметили, что ВСУ испытывают огромную нехватку солдат, а Зеленский, возможно, лишился поддержки от собственных генералов. Успешное наступление ВС РФ вместе с исчерпыванием надежд на Украине дают понять, что ситуация безнадежна. Это понимают как генералы, так и рядовые, подчеркивается в материале.