Моди поделился с Шольцем впечатлениями от встреч с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поделился с канцлером Германии Олафом Шольцем своими мыслями о недавних встречах с президентами России и Украины. Об этом рассказал на пресс-конференции первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри, как передает ТАСС.

Он подтвердил, что в ходе переговоров, состоявшихся в четверг в Нью-Дели, Моди и Шольц обсудили обстановку на Украине и в регионе Ближнего Востока.

Премьер-министр рассказал о действиях Индии, направленных на ведение диалога со всеми сторонами конфликта, а также о некоторых идеях, которые рассматриваются различными участниками.

Мисри отметил, что Индия «не стоит на нейтральной позиции» в украинском конфликте.

Что касается Ближнего Востока, по его словам, Моди и Шольц выразили озабоченность по поводу развития ситуации в этом регионе.

Обе стороны надеются, что текущий серьезный конфликт, приведший к значительным разрушениям и жертвам, не будет усугубляться и не привлечет большее количество участников.

Канцлер Германии находится с визитом в Индии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сократил свое участие в саммите БРИКС ради встречи с канцлером ФРГ Шольцем.