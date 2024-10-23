Моди покинул саммит БРИКС ради встречи с Шольцем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сократил свое участие в саммите БРИКС и направляется в Дели, куда в четверг прибудет канцлер Германии Олаф Шольц, сообщила газета «Коммерсантъ».

Переговоры между лидерами Индии и Германии состоятся в рамках межправительственных консультаций с участием ключевых министров и руководителей бизнеса двух стран.

Одной из ключевых областей сотрудничества станут военно-технические связи. Как сообщают индийские СМИ, Германия надеется победить в тендере на строительство шести подводных лодок для индийского военно-морского флота.

Посетив саммит БРИКС в Казани, где Нарендра Моди встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и пригласил его на визит в Дели в следующем году, премьер-министр передал руководство индийской делегацией главе Министерства иностранных дел Субраманияму Джайшанкару и в среду возвращается домой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что членство в НАТО не является препятствием для присоединения к БРИКС.

Он подчеркнул, что основополагающие принципы этого объединения не исключают вступление в НАТО, включая Турцию. В данном вопросе нет каких-либо возражений.