Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности участия стран НАТО в БРИКС. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на ответ Пескова другому российскому изданию.

Он подчеркнул, что основополагающие принципы этого объединения не исключают вступление в НАТО, включая Турцию. В данном вопросе нет каких-либо возражений. Таким образом он оценил возможность членства той или иной страны-участницы объединения.

Это может означать новые перспективы для сотрудничества между различными игроками на международной арене.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала приезд Гутерреша на саммит БРИКС «поводом для истерики Киева».