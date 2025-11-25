Моди поставил цель избавить Индию от «рабского менталитета»: кто виноват в его появлении?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поставил перед нацией амбициозную задачу — к 2035 году полностью избавиться от «рабского менталитета», унаследованного со времён колониального прошлого.

Своё заявление он сделал после церемонии открытия храма Рам Джанмабхуми в Уттар-Прадеше, призвав граждан черпать силу в собственном культурном наследии.

Глава правительства связал формирование «менталитета раба» с введением в 1835 году английского языка как универсального для обучения, что, по его словам, отдалило индийцев от своих корней.

«Сто девяносто лет назад... англичанин Маколей посеял семена отчуждения Индии от своих корней... Заложив основу рабства... Следующее десятилетие нам необходимо идти к цели освобождения Индии от рабского менталитета», — процитировал Моди.

Эти идеи являются частью масштабной государственной стратегии «Виксит Бхарат» (Развитая Индия), которая нацелена на преобразование страны в «развитое государство» к 2047 году, когда Индия будет отмечать столетие своей независимости.

