«Могут стать революцией»: озвучена главная опасность протестов в Белграде

Участники оппозиционного движения «Сербия против насилия» устроили беспорядки в центре Белграда, пытаясь прорваться в здание городской администрации, пишут сербские СМИ. Поводом стало заявление президента страны Александра Вучича о том, что «насильственной смены власти не будет».

Как рассказал политолог РЭУ им. Г. В. Плеханова Артем Макаев, любые массовые беспорядки и протестные акции могут пошатнуть социально-политическую обстановку в стране.

«Митингующие требуют аннулирования результатов недавно прошедших парламентских выборов. Такие действия могут привести к возможному перерастанию массовых беспорядков в цветную революцию, поскольку история показывает, что любая демонстрация при наличии определенных условий может стать революцией», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог уточнил, что ключевым из таких условий является поддержка протестующих из-за рубежа — как правило, из США.

«Для государств бывшей Югославии это особенно актуально, поскольку именно с момента свержения режима Слободана Милошевича в 2000 году у коллективного Запада больше нет серьезного оппонента в Европе», — пояснил Макаев.

Что касается результатов митингов, добавил собеседник, они зависят от действий властей.

«Если они будут вести себя жестко и не проявят неуверенности в своих действиях, то дестабилизировать обстановку в стране у протестующих, скорее всего, не получится», — подытожил он.

Ранее Путин поздравил Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством.