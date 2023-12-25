Путин поздравил Вучича с наступающими Новым Годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством. Об этом говорится на официальном сайте администрации президента Сербии.

Отмечается, что Путин пожелал Вучичу здоровья, успехов и благополучия, а также пожелал «братскому сербскому народу» мира и процветания.

«Вне зависимости от нелегкой ситуации в мире, отношения между Россией и Сербией, которые основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе», – говорится в сообщении на сайте президента Сербии.

В нем также говорится о том, что сербский лидер рассчитывает на продолжительность взаимоотношений с Москвой по различным актуальным вопросам.

Ранее телеканал TV Pink сообщил, что Вучич созвал экстренное заседание Совбеза нацбезопасности из-за беспорядков, вспыхнувших накануне в Белграде.

Сотни протестующих выбивали стекла в здании парламента, а также предприняли попытку прорваться в администрацию столицы. Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось разогнать митингующих – 40 человек были задержаны.