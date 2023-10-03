Молдавия отказалась принимать участие в саммите СНГ

Мероприятие стартует 13 октября в Бишкеке. Молдавские власти отказались участвовать в нем, несмотря на то, что юридически все еще являются членом Содружества.

Заявление об этом сделал Сергей Лебедев, генеральный секретарь Содружества Независимых Государств. Он указал, что это вторая страна, которая не будет принимать участия в саммите, хотя до сих пор не вышла из состава организации. Первым государством-отказником стала Украина.

«Они не будут представлены на заседании Совета глав государств, заседании Совета министров иностранных дел. Воздерживаются от участия, хотя они остаются де-юре членами», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Лебедев выразил надежду, что представители от всех других стран, участвующих в Содружестве, прибудут на саммит и примут участие во всех форумах.