Молдавия призвала Россию не вмешиваться во внутренние дела республики

В Министерстве иностранных дел Молдавии призвали Россию прекратить вмешательство во внутренние дела республики, следует из опубликованного в четверг, 13 июля, на официальном сайте ведомства заявлении.

Молдавский МИД отмечает, что Россия предпринимает попытки вмешаться в том числе в церковные проблемы страны и историю.

«В последние дни российские власти сделали спорные заявления, в том числе о сталинских депортациях и роли церкви в обществе. Что касается заявлений о депортации с тогдашней территории Молдавии, то мы считаем их неприемлемыми, представляющими попытку исказить трагические исторические события, пережитые нашей страной», — говорится в опубликованном сообщении.

В среду, 12 июля, посольство РФ в Молдавии сообщило, что в республике начался «месячник русофобии». В рамках этого «мероприятия», которое замаскировано под борьбу с тоталитарным режимом, граждан склоняют к ненависти и негативу по отношению к России.

Администрация Кишинева установила на центральной площади города два товарных вагона, которые стали реквизитом выставки «Бессарабцы в ГУЛАГе», которая посвящена жертвам сталинского режима. Внутри этих вагонов разместили информационные плакаты, фотографии и экран, на котором показывают фото и видеоматериалы соответствующей тематики.

Как отметили молдавские власти, граждане активно настаивали на том, чтобы выставка пролилась до 30 июля. Ее посетили политические деятели республики, в том числе президент Молдавии Майя Санду.

В последнее время отношения между Россией и Молдавией обострились по инициативе молдавской стороны. Представители республики неоднократно делали громкие заявления в адрес Москвы. Кроме того, Кишинев ввел запрет на посещение страны некоторым официальным лицам России.

В апреле главу Республики Татарстан Рустама Минниханова не пустили в Молдавию, когда он приземлился в кишиневском аэропорту. Власти республики объявили его персоной нон-грата.