Молдавия выполнила всего три из девяти шагов перед вступлением в ЕС

В социальных сетях главы Министерства иностранных дел Молдавии, Нику Попеску, было опубликовано заявление о том, что Молдавия выполнила только три из девяти рекомендаций, предложенных Европейской комиссией, которые являются необходимыми для проведения переговоров о вступлении республики в Евросоюз.

В прошлом году президент Молдавии направила заявку о вступлении в Европейский союз и выразила просьбу об ускорении процесса евроинтеграции. В ответ на это, Европейская комиссия представила девять условий, которые должны быть выполнены Молдавией для прогресса в направлении вступления в европейский анклав.

Однако, согласно заявлению главы МИД Молдавии, только три из этих рекомендаций были выполнены полностью на текущий момент времени. Подробности о том, какие именно рекомендации были выполнены и какие остались невыполненными, не были представлены.