Молдавская оппозиция допускает, что президент Санду сбежит из страны перед выборами

Президентские выборы в Молдавии намечены на очень 2024 года. Пока что Санду напрямую не заявляла о своем намерении баллотироваться на второй срок.

«Думаю, что ближе к президентским выборам Майя Санду сбежит из страны. Ее здесь ничего не держит. Однако где бы она ни находилась, ей придется ответить за все беззакония», – заявил Додон.

Во вторник Конституционный суд Молдавии признал незаконным запрет на право участвовать в выборах для членов оппозиционной партии «Шор». В ответ парламент экстренно принял поправки в избирательный кодекс, установивший критерии индивидуального запрета. Фактически они лишают избирательного права оппозиционеров.