Молдавский МИД объявил персонами нон грата трех дипломатов из РФ

Министерство иностранных дел Молдавии направило ноту российским дипломатам, в которой объявило персонами нон грата трех работников посольства РФ в Кишиневе. Сообщение об этом появилось на сайте внешнеполитического ведомства России.

Судя по заявлению молдавских властей, действия трех работников посольства РФ в Молдавии явно противоречат их дипломатическому статусу. Якобы этому есть доказательства, по этой причине они объявляются нежелательными в Молдавии персонами.

«МИД направил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата», — указано на сайте МИД России.

Теперь все три дипломата обязаны покинуть территорию Молдавии.

Ранее молдавский оппозиционный депутат Боля расценил действия Кишинева как репрессии против всех недовольных. Так он оценил арест главы Гагаузии Евгении Гуцул. По мнению парламентария, власти Молдавии вышли из политического поля и начали применять силовые методы против инакомыслящих.