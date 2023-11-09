Молдавский оппозиционер Шор готовит иск к агентству Bloomberg за клевету
Фото: [EPA\TASS]
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщил, что собирается судиться с Bloomberg, обвинив агентство в клевете.
Он рассказал, что его юристы готовят иск из-за материала, в котором указывалось, что Шор несет вину за нападение ХАМАС на Израиль из-за своих связей с Россией.
Политик отметил, что, как правило, не обращает внимания на публикации в СМИ, но «заявления Bloomberg перешли черту».
«Невероятно оскорбительно предполагать, что еврей, живущий в Израиле, каким-то образом несет вину за нападение», – написал Шор в соцсетях.