Молдавский парламент упразднил оппозиционную фракцию запрещенной партии
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Антиконституционный суд этой страны ранее признал партию «Шор»не соответствующей конституции.
Вслед за решением суда состоялось голосование в парламенте. Большинством голосов фракция «Шор» была упразднена, ее больше не будет в составе этого представительного органа. Отмечается, что против такого решения голосовали представители блока коммунистов и социалистов, которые находятся в оппозиции правящей Партии действия и солидарности. Об этом сообщило ТАСС.
После этого все депутаты от партии «Шор» были исключены из различных парламентских делегаций, а также из числа представителей в международных организациях.