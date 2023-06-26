Молдавский парламент упразднил оппозиционную фракцию запрещенной партии

Вслед за решением суда состоялось голосование в парламенте. Большинством голосов фракция «Шор» была упразднена, ее больше не будет в составе этого представительного органа. Отмечается, что против такого решения голосовали представители блока коммунистов и социалистов, которые находятся в оппозиции правящей Партии действия и солидарности. Об этом сообщило ТАСС.

После этого все депутаты от партии «Шор» были исключены из различных парламентских делегаций, а также из числа представителей в международных организациях.