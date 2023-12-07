Молдавский премьер уверен в скором начале переговоров о членстве в ЕС

Глава молдавского правительства Дорин Речан заявил, что его государство может не получить в текущем месяце возможности открыть переговоры о получении полноправного членства в ЕС, но рано или поздно это все же произойдет. Соответствующее заявление премьер сделал в интервью с отечественным телевизионным каналом Jurnal TV.

ЕК в прошлом месяце рекомендовала приступить к проведению переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Были также заявлено, что украинское и молдавское правительства выполнили предварительные условия для диалога.

В беседе с каналом Речан заявил от лица правительство в уверенности того, что переговоры будут открыты. Он подчеркнул, что этого может и не произойти в данный момент, но они «в любом случае случатся».

Политик также отметил, что решение по его стране может приниматься Евросоюзом «в пакете» с Украиной.