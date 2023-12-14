«Момент, способный переформатировать характер СВО»: как признание террористом повлияет на судьбу Буданова

В базе МВД РФ появился еще один человек, которого обвиняют в терроризме — это глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает « Московский Комсомолец ».

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал нам, что изменится для Буданова, и какая судьба его может ждать.

«На самом деле, решение СК о предъявлении заочных обвинений целому ряду крупных военных деятелей Украины — это очень серьезный момент, способный переформатировать характер СВО. Если раньше этих офицеров и генералов рассматривали как комбатантов, то теперь — в качестве террористов. Как минимум это означает то, что Россия выводит преступников в погонах из-под действия Женевской конвенции», — объяснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Теперь эти люди, добавил он, рассматриваются не как военные, а просто как преступники или террористы. То есть, нормы международного гуманитарного права по отношению к данным персонажам больше не действуют.

«Вряд ли наши спецслужбы предпримут какие-то действия по ликвидации всех этих террористов. Скорее, речь стоит вести о том, что с ними будет после окончания боевых действий. Понятно, что ни на какое снисхождение и ни на какие поблажки эти люди в случае, если они попадут в плен, рассчитывать не могут. Повторюсь, важен прецедент по делегитимации ВСУ и прочих военизированных формирований и спецслужб киевского режима», — отметил эксперт.

Если данная тенденция сохранится, считает политолог, то спустя некоторое время и сам киевский режим может быть признан террористическим или, по крайней мере, экстремистским. Основания для этого можно найти, например, в героизации нацистских военных преступников.

«Если с легитимным политическим режимом можно будет сесть за стол переговоров, то с шайкой террористов, экстремистов и уголовников разговора быть не может. В этом значимость сегодняшнего решения СКР, и если и в дальнейшем будут приниматься подобные решения по поводу либо политических, либо военных деятелей киевской хунты, то в конечном итоге это создаст основания для послевоенного переустройства этой страны», — заключил Сипров.

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