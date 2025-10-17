Момент замешательства: Зеленский пропустил свой вопрос во время пресс-встречи в Белом доме

В ходе совместной пресс-встречи с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Зеленский оказался в несколько неловкой ситуации. Изначально все вопросы журналистов были направлены исключительно президенту США. Однако затем одна из корреспонденток прямо обратилась по фамилии к украинскому гостю, задав ему вопрос.

В этот момент Зеленский, который, по-видимому, был поглощен ответами своего визави, не сразу сориентировался. Подошедший репортер направил микрофон в его сторону, а сама журналистка, уловив замешательство, ободряюще улыбнулась Зеленскому и показала ему большой палец.

В ответ прозвучало недоуменное: «Этот вопрос мне?» После чего корреспондентка вежливо напомнила, что обращается именно к нему, завершив этот курьезный эпизод общения с прессой.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский подготовил для Трампа презентацию об использовании ракет «Томагавк».